Військовослужбовець країни-агресорки під час розмови з дружиною дав зрозуміти, що йому подобаються смерті українських захисників та навіть росіян. Він із хворим задоволенням описував співрозмовниці людські страждання.

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Росіяни люблять страждання товаришів

Дружина запитала окупанта, чи розривало людей на його очах. Російський військовослужбовець заявив, що одного разу дрон скинув ВОГ, який розірвався біля іншого загарбника. Той втратив геніталії та просив інших військових застрелити його, щоб полегшити свої муки. Однак росіяни не стали витрачати патрони й просто дивилися, як він стікає кров'ю. Розповідаючи це все дружині, співрозмовник цинічно констатув, що в того чоловіка шансів вижити не було. Також він заявив, що бачив, як розривало інших солдатів окупаційної армії.

Окупанти люблять вбивати українців

Цей загарбник також розповів дружині, що відчуває "кайф", коли українські захисники падають від його куль. Жінка, яку вочевидь все влаштовує, лише перепитала у нього, чи дійсно це "кайф".

Росіянин під час розмови з дружиною пишається тим, що в нього немає "цього цуценячого почуття", коли він вбиває людей. Він зізнається, що після завершення російсько-української війни "продовжить цю професію".

До смерті тягне! Знову "трьохсотого" несуть,

– додає окупант.

Обережно, цей запис містить у собі ненормативну лексику російською!

Перехоплення розмови окупанта: відео ГУР МО



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