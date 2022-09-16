Били током и душили: как россияне пытали украинцев в Харьковской области
Источник:Национальная полиция Украины
На территории освобожденной Харьковщины нашли по меньшей мере 10 помещений для пыток. Российские захватчики жестоко издевались над гражданскими и незаконно удерживали их в бесчеловечных условиях.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал о ситуации на деоккупированной Харьковщине. Он утверждает, что россияне совершили там огромное количество преступлений против гражданского населения.
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Бесчеловечные пытки в Балаклее
На территории Харьковщины уже нашли 10 пыточных. Это число может возрасти, ведь каждый день полиция находит новые доказательства преступлений захватчиков против украинцев.
2 пыточные в Балаклее: Балаклейский изолятор и местная типография.
На территории балаклейского отделения полиции оккупанты обустроили одну из пыточных. Они держали людей в подвальном помещении в полной антисанитарии.
Там содержали около 40 человек. Срок пребывания заключенных колебался от 7 до 48 дней.
По словам Игоря Клименко, захватчики не соблюдали никаких санитарно-гигиенических норм. Вместо прокладок российские преступники выдавали маски заключённым женщинам, оставшимся в участке со времен карантина.
По данным Нацполиции, в пыточной находились представители российского ОМОНа, ФСБ, подразделения росгвардии и бойцы так называемой "лнр". Оккупанты жестоко избивали людей, издевались над ними.
Пыточная в типографии, по словам местных жителей, была еще страшнее. Каждый боялся попасть туда.
Захватчики завезли 4 пластиковых бокса из Балаклейского суда. Они содержали заключенных в этих боксах.
На руках жертв полиция обнаружила следы от обнаженных электрических проводов. Это свидетельствует о том, что россияне пытали задержанных током.
Полиция нашла молотки и "удавки", которыми избивали и душили местных. Одного из аграриев полиция недавно нашла мертвым со следами от проводов на шее.
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Что делали в других пыточных
Еще 6 пыточных было найдено в Изюме, 1 расположили в селе Граково и еще 1 – в городе Волчанск.
Город Изюм враг разрушил до основания. Сейчас полиция проводит там расследование и документирует преступления, совершенные россиянами.
Правоохранители исследуют территорию массовых захоронений, где уже найдены остатки 445 человек. Причины смерти пока устанавливаются, однако известно, что у погибших присутствуют следы телесных повреждений.
Брифинг Главы Нацполиции по ситуации в Харьковской области: смотрите видео
Пытки иностранцев
Глава Нацполиции рассказал, что 6 граждан Шри-Ланки, которые учились в местном колледже в городе Купянск, россияне вывезли в волчанскую пыточную. Сейчас они в Харькове находятся в тяжелом психоэмоциональном состоянии.
Полиция принимает показания у иностранцев. Известно, что двум из них оккупанты плоскогубцами оторвали ногти на больших пальцах ног.
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Ситуация в Харьковской области по состоянию на 16 сентября
- 15 сентября оккупанты сильно обстреляли Харьковщину. Есть разрушенные дома и пострадавшие.
- Мужчина взорвался на вражеской растяжке. Инцидент произошел недалеко от Купянска.
- Только 6% территории Харьковщины осталось деоккупировать. Владимир Зеленский официально подтвердил, что почти вся территория Харьковской области освобождена от захватчика.
Важно – Полиция нашла множество доказательств пыток украинцев в Харьковской области: смотрите видео