"Кто ты, бл*, чтобы читать мне лекции": русские распространили фейк о граффити с Лавровым

Пропагандистские СМИ распространили фейковую новость о Сергее Лаврове, главе российского МИДа. Они распространяли фото бранного граффити с чиновником в Лондоне.

22 июля в сети появились кадры с якобы граффити, на котором на английском языке написано – Who are you to f*cking lecture me? На русский это переводится как "Кто ты, бл***, такой, чтобы читать мне лекции?".

Лавров хочет уговорить ОБСЕ заставить Украину вести прямые переговоры с боевиками

Что известно об этой фразе

Эти скандальные слова российский министр действительно сказал главе МИД Великобритании Дэвиду Милибэнду еще в 2008 году. Они общались после того, как Россия напала на Грузию. Впрочем, сам Лавров уверяет, что адресовались они не британцу. Он утверждает, что таким образом всего лишь процитировал коллегу, который высказывался так в сторону Михеила Саакашвили.

Реакция российского МИДа

Информацию о якобы граффити с Лавровым в Лондоне широко растиражировали российские СМИ. Инцидент получил широкую огласку – его даже прокомментировала дипломат страны-агрессора Мария Захарова.

В своем телеграме она заметила, что российское ведомство "не оценивает такие произведения искусства". Зато хорошо относятся "к народному творчеству, в основе которого лежит искренняя симпатия".

Никакого граффити не было

Впоследствии журналисты "РИА Новости" и "РЕН ТВ" отправились воочию посмотреть на граффити. Когда они приехали на место, указанное на фотографиях в сети, там ничего не было. Вероятно, кто-то решил пошутить таким образом и наложил граффити на скриншот Google Street View.