"Хто ти, бл*, щоб читати мені лекції": росіяни поширили фейк про графіті з Лавровим

Пропагандистькі ЗМІ поширили фейкову новину про Сергія Лаврова, очільника російського МЗС. Вони поширювали фото лайливого графіті з чиновником у Лондоні.

22 липня у мережі з'явилися кадри з нібито графіті, на якому англійською мовою написано – Who are you to f*cking lecture me? Українською це перекладається як "Хто ти, бл***, такий, щоб читати мені лекції?".

Лавров хоче вмовити ОБСЄ змусити Україну вести прямі переговори з бойовиками

Що відомо про цю фразу

Ці скандальні слова російський міністр справді сказав очільнику МЗС Великої Британії Девіду Мілібенду ще у 2008 році. Вони спілкувалися після того, як Росія напала на Грузію. Втім, сам Лавров запевняє, що адресувалися вони не британцю. Він стверджує, що у такий спосіб всього лише процитував колегу, який висловлювався так у бік Міхеїла Саакашвілі.

Реакція російського МЗС

Інформацію про нібито графіті з Лавровим у Лондоні широко розтиражували російські ЗМІ. Інцидент набув широкого розголосу – його навіть прокоментувала дипломатка країни-агресорки Марія Захарова.

У своєму телеграмі вона зауважила, що російське відомство "не оцінює такі твори мистецтва". Натоміть добре ставляться "до народної творчості, в основі якої лежить щира симпатія".

Ніякого графіті не було

Згодом журналісти "РИА Новости" і "РЕН ТВ" вирушили на власні очі подивитися на графіті. Коли вони приїхали на місце, вказане на фотографіях у мережі, там нічого не було. Ймовірно, хтось вирішив пожартувати у такий спосіб й наклав графіті на скриншот Google Street View.