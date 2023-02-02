Россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера, – омбудсмен

Россияне угоняют украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По данным омбудсмена, об этом стало известно из разных российских телеграмм-каналов. Он также сообщил, что "расценки" составляют сотни тысяч рублей.

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Лубинец требует наказания

К примеру, за мальчика, который "скоро пойдет в школу", предлагают 250 тысяч рублей (130 тысяч гривен). В переписке указано, что дети из Украины не имеют родственников.

Нельзя словами описать весь спектр эмоций. Российская Федерация коварно угоняет, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?

– подчеркнул он.

Лубинец обратился с призывом к Киберполиции, Национальной полиции и Офису Генпрокурора, чтобы они приняли надлежащие меры реагирования, которые помогут найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой.

Скриншоты переписки / Фото с телеграмма Лубинца

Сколько украинцев незаконно вывезли в Россию

Судьба многих людей, которых захватчики вывезли в Россию, остается неизвестной. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. По его словам, россияне начали депортацию украинцев с начала полномасштабной войны.

По словам правозащитника, очень трудно установить точное количество людей, которых оккупанты депортировали в Россию. Он отметил, что все цифры достаточно условны, поскольку через территорию России также была возможность выехать за границу, а затем – вернуться в Украину. Украинцы уезжали из России через Грузию и страны Балтии.

Однако количество людей, которых депортировала Россия, огромно. Как отметил правозащитник, речь идет о десятках тысяч человек.

Он отметил, что только в одном Мариуполе находились десятки тысяч человек, которые либо погибли, либо их вывезли. И дальше нет никакой информации о том, где эти люди находятся – в России или на территории других государств.

Жителям каких территорий больше всего угрожает депортация в Россию

По словам Павличенко, оккупанты особенно активно осуществляют депортацию украинцев с тех территорий, которые в ближайшее время могут освободить Вооруженные Силы Украины.

Речь идет о левобережье Херсона и Запорожской области. Даже Мариуполь находится в зоне фокуса наступления ВСУ. Россия это понимает. А для местного населения возникает большая угроза депортации,

– отметил правозащитник.

Также активно продолжается депортация населения в Донецкой и Луганской областях. Павличенко добавил, что еще в начале полномасштабного вторжения даже с территории квазиреспублик на Донбассе оккупанты вывезли большое количество людей.