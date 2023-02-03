Правоохранители проанализировали опубликованный в сети контент и выяснили, что мальчик, которого якобы продавали для интимных встреч, действительно родилась и живет в России. Он работает моделью и рекламирует одежду.

Раньше Россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера, – омбудсмен

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне угоняют украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера. Чиновник получил такую информацию, но сразу обратился в правоохранительные органы, чтобы те проверили.