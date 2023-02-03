Правоохоронці проаналізували опублікований у мережі контент і з’ясували, що хлопчик, якого нібито продавали для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе в Росії.

Раніше Росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру, – омбудсмен

Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. Посадовець отримав таку інформацію, але одразу звернувся до правоохоронних органів, аби ті перевірили.

Хлопчик працює моделлю

Поліцейські встановили, що перше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для "інтиму" з'явилось на одному із закритих російських телеграм-каналів. Потім його поширила низка українських ресурсів, а з першоджерела інформацію видалили.

З'ясували, що насправді дитина народилась та живе в Росії, під наглядом мами. Віе працює моделлю, рекламує одяг та взуття. Правоохоронці пояснили, що фото хлопчика розміщені у вільному доступі, тож будь-хто міг використати їх.

Провальна ІПСО окупантів

Нацполіція наголошує, що Росія всіма можливими способами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Підтвердженням цього є провальна ІПСО росіян.