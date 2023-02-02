За даними омбудсмена, про це стало відомо з різних російських телеграм-каналів. Він також повідомив, що "розцінки" сягають сотні тисяч рублів.

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Лубінець вимагає покарання

До прикладу, за хлопчика, який "скоро піде до школи" пропонують 250 тисяч рублів (130 тисяч гривень). У листуванні вказано, що діти з України та не мають родичів.

Неможливо словами описати весь спектр емоцій. Російська Федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливо в сучасному світі?!

– наголосив він.

Лубінець звернувся з закликом до Кіберполіції, Національної поліції та Офісу Генпрокурора, аби вони вжили належних заходів реагування, які допоможуть знайти і покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому.



Скриншоти листування / Фото з телеграму Лубінця

Скільки Українців незаконно вивезли до Росії

Доля багатьох людей, яких загарбники вивезли до Росії, залишається невідомою. Про це розповів виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. За його словами, росіяни почали депортацію українців з початку повномасштабної війни.

За словами правозахисника, дуже важко встановити точну кількість людей, яких окупанти депортували у Росію. Він зазначив, що усі цифри є досить умовними, оскільки через територію Росії також була можливість виїхати за кордон, а потім – повернутися до України. Українці виїжджали з Росії через Грузію та країни Балтії.

Однак кількість людей, яких депортувала Росія, є величезною. Як зазначив правозахисник, йдеться про десятки тисяч людей.

Він наголосив, що лише в одному Маріуполі були десятки тисяч людей, які або загинули, або їх вивезли. І далі немає жодної інформації по те, де ці люди перебувають – у Росії чи на території інших держав.

Жителям яких територій найбільше загрожує депортація в Росію

За словами Павліченка, окупанти особливо активно здійснюють депортацію українців з тих територій, які найближчим часом можуть звільнити Збройні Сили України.

Йдеться про лівобережжя Херсонщини та Запорізьку область. Навіть Маріуполь є у зоні фокуса наступу ЗСУ. Росія це розуміє. А для місцевого населення виникає велика загроза депортації,

– зазначив правозахисник.

Також активно триває депортація населення на Донеччині та Луганщині. Павліченко додав, що ще на початку повномасштабного вторгнення навіть з території квазіреспублік на Донбасі окупанти вивезли велику кількість людей.