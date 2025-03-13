Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 890250 (+1200)осіб,

танків – 10307 (+1);

бойових броньованих машин – 21432 (+2);

артилерійських систем – 24409 (+19);

РСЗВ – 1314 (+0);

засобів ППО – 1103 (+0);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28983 (+71);

крилатих ракет – 3121 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 40355 (+81);

спеціальної техніки – 3777 (+0).



Втрати ворога на 13 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ