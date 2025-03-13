Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Одночасно з Курщиною ситуація загострилася і на Донбасі: аналіз боїв та карта фронту від ISW
Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 890250 (+1200)осіб,
- танків – 10307 (+1);
- бойових броньованих машин – 21432 (+2);
- артилерійських систем – 24409 (+19);
- РСЗВ – 1314 (+0);
- засобів ППО – 1103 (+0);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28983 (+71);
- крилатих ракет – 3121 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40355 (+81);
- спеціальної техніки – 3777 (+0).
Втрати ворога на 13 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ