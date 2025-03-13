Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 890250 (+1200) человек,
  • танков – 10307 (+1);
  • боевых бронированных машин – 21432 (+2);
  • артиллерийских систем – 24409 (+19);
  • РСЗВ – 1314 (+0);
  • средств ПВО – 1103 (+0);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28983 (+71);
  • крылатых ракет – 3121 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40355 (+81);
  • специальной техники – 3777 (+0).


Потери врага на 13 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ