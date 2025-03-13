Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 890250 (+1200) человек,

танков – 10307 (+1);

боевых бронированных машин – 21432 (+2);

артиллерийских систем – 24409 (+19);

РСЗВ – 1314 (+0);

средств ПВО – 1103 (+0);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 28983 (+71);

крылатых ракет – 3121 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 40355 (+81);

специальной техники – 3777 (+0).



Потери врага на 13 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ