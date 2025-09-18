Днем четверга, 18 сентября, российские военные продолжили атаковать Украину ударными беспилотниками. Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

Куда летят вражеские дроны?

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.