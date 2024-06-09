В оккупированном Луганске военная машина совершила наезд на двух несовершеннолетних ребят. Россияне в очередной раз "отличились" своим пренебрежительным отношением к местному населению на захваченных украинских землях.

Российские военнослужащие ведут себя на оккупированных территориях, пренебрегая законами и элементарными принципами морали. Случай о, который рассказали активисты движения "Желтая лента", лишнее тому подтверждение.

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"Уралом" по детям

Так, 6 июня вечером около 21:00 в центре Луганска российский "Урал" сбил двух подростков. Активисты не указывают, что именно случилось с юношами. Однако не трудно догадаться, что оба парня погибли.

Оккупанты передвигаются по городу на военных авто, часто в нетрезвом состоянии. Чувство безнаказанности и вседозволенности, вместе с отсутствием эмпатии к местному населению ТОТ приводит к ужасным последствиям",

– говорится в сообщении "Желтой ленты".

Надо отметить, что жители оккупированных территорий платят оккупантам той же монетой "любви". Несмотря на давление, террор и преследования, украинцы продолжают сопротивляться врагу.

Так, в Старобельске бабушка накормила российских военных пирожками с оригинальной начинкой. В лакомствах женщина спрятала канцелярские кнопки. К большому сожалению, когда захватчики сели за стол и начали ломать пирожки, то они заметили, что "гостинцы" с сюрпризом.

"Что-то не любит население Луганщины "освободителей", – прокомментировал инцидент известный блогер Денис Казанский.

В России пьяные военные наехали танком на гражданского

Не скрою, российские военные чувствуют себя безнаказанными не только на оккупированных территориях, но и, так сказать, дома. Между тем, которые одни оккупанты сбили подростков в Луганске, другие убили гражданского мужчину в Белгородской области, наехав на него танком.

Инцидент произошел 1 июня между населенными пунктами Головчино и Красиво. Именно там на дороге танк с пьяными военными протаранил гражданскую машину. Оккупанты пытались скрыться с места ДТП. За три километра их таки остановили правоохранители.

Погибший мужчина работал дальнобойщиком. Он хотел переехать из Белгородской области в другой регион из-за обстрелов. Ему оставалось проработать несколько дней. Затем он должен был ехать к семье, которую уже отправил в Тверь.