Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. К сожалению, в результате этого преступления российских захватчиков есть пострадавшие.

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Враг атаковал Херсонскую область

Согласно обнародованной информации, в одном из населенных пунктов Белозерского района оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду медиков, которые спешили на вызов.

Как сообщил Александр Прокудин, у водителя диагностировали взрывную травму и контузию. В то же время фельдшер, к счастью, не пострадала. Обоих удалось эвакуировать в безопасное место.

В частности, в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину. Известно, что он также попал под вражеский обстрел. В результате этого мужчина получил взрывную травму и ранение ноги.

По словам главы Херсонской ОВА, медики сейчас проводят дополнительное обследование пострадавшего.

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