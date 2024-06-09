Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. На жаль, внаслідок цього злочину російських загарбників є постраждалі.

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Згідно з оприлюдненою інформацією, в одному з населених пунктів Білозерського району окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик.

Як повідомив Олександр Прокудін, у водія діагностували вибухову травму та контузію. Водночас фельдшер, на щастя, не постраждала. Обох вдалося евакуювати до безпечного місця.

Зокрема, до лікарні госпіталізували 50-річного чоловіка. Відомо, що він також потрапив під ворожий обстріл. Внаслідок цього чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги.

За словами очільника Херсонської ОВА, медики наразі проводять додаткове обстеження постраждалого.

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