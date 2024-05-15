Ворог вдарив по центру міста з авіації. На жаль, внаслідок таких дій росіян є постраждалі.

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Ворог атакував центр Херсона

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів деталі сьогоднішнього удару окупантів по місту з авіації.

За його словами, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, заклади освіти і охорони здоров'я, а також автівки. Також Мрочко зазначив, що внаслідок удару ворога є постраждалі.

Зокрема він розповів, що ввечері станом на 18:00 стало відомо про ще одну травмовану.

Таким чином, внаслідок авіаудару у Херсоні отримали поранення 19 людей. За життя трьох тяжких постраждалих наразі борються медики,

– заявив він.

Очільник Херсонської МВА також поділився відео, на якому видно наслідки жахливого удару росіян. На ньому також мирні жителі міста розповідають, як вони пережили атаку ворога.

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