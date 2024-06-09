Об этом инциденте со ссылкой на местные телеграм-каналы сообщает украинский журналист Денис Казанский. К сожалению, оккупанты заметили кнопки, когда начали есть пирожки, передает 24 Канал.

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Опасные пирожки на Луганщине

Как пишут телеграм-каналы Луганской области, во временно оккупированном Старобельске бабушка угостила российских военных пирожками. Те не смогли отказаться и взяли "гостинцы". Впрочем, когда российские захватчики сели за стол и начали ломать пирожки, то заметили внутри канцелярские кнопки.



Оккупантов угостили пирожками с канцелярскими кнопками / Фото из сети

Что-то не любит население Луганщины "освободителей". Сюжеты, как из детских советских книг о сопротивлении нацистским оккупантам. Зина Портнова, пионеры-герои и все остальное. Только в роли нацистов теперь российские солдаты,

– прокомментировал инцидент Казанский.

Справка. Оккупанты захватили город Старобельск Луганской области в начале полномасштабного вторжения – в марте 2022 года. Кроме того, СБУ расследует факты государственной измены работников Старобельской полиции, которые в условиях военного времени изменили присяге и перешли на сторону врага. Так, двое местных полицейских добровольно вступили в ряды так называемого "Старобельского отдела полиции МВД" в так называемой "ЛНР" и получили должности оперуполномоченных. Третьего предателя оккупанты назначили "начальником" "Старобельского отдела полиции МВД".

Оккупанты жалуются на сопротивление украинцев

Бойцы Третьей штурмовой бригады на днях взяли в плен 28-летнего оккупанта. Во время общения с военными россиянин начал жаловаться на сопротивление украинцев на временно оккупированных территориях.

Так, оккупант рассказал, что украинцы сдают позиции российских военных, а также травят их.

"Сдают позиции, отравляют людей (российских военных – 24 Канал). Как-то я ехал на машине, и по мне отработал маленький миномет. Позже мы узнали, что это была пара, которая была против нашего пребывания здесь", – рассказал оккупант.