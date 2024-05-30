Ранее стихи Жамидулова активно рекламировало министерство обороны России. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россиянин в Луганске жестоко убил девушку

Российские журналисты рассказали, что в Южный окружной военный суд поступило уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина. Оккупантов обвиняют в похищении и жестоком убийстве жительницы Луганска.

По версии следствия, еще 13 января 2023 года 28-летний старший лейтенант Айдын Жамидулов вместе с другими военными распивали спиртное в луганском кафе "Радуга". Затем в кафе пришла местная жительница 23-летняя Валентина Давронова с которой российский оккупант ранее находился в интимных отношениях.

Опасаясь, что Валентина сообщит об их связи его жене, Жамидулов посадил девушку в кузов КамАЗа. Чтобы избежать вопросов подчиненных и придать своим действиям вид правомерных, как отметили журналисты, оккупант рассказал им, что Давронова якобы служила в украинской армии и якобы до сих пор работает на ВСУ.

Девушку завели в солдатскую баню, там Айдын Жамидулов нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела. В это время в баню вошел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев. Айдын Жамидулов приказал ему добить жертву,

– отметили российские журналисты.

Далее в 00:20 в баню зашел Алексей Дорожкин, и российский офицер поручил ему завершить начатое. Алексей Дорожкин убил жертву ударом ножа в область сердца.

Убедившись, что девушка мертва, Жамидулов приказал подчиненным вывезти тело и взорвать 3 гранатами Ф-1, чтобы ее невозможно было узнать. У жестоко убитой оккупантами луганчанки Валентины, по данным росСМИ, осталась маленькая дочь.

До этого стихи Жамидулова рекламировало минобороны

В Южном окружном военном суде отметили, что в конце 2022 года минобороны России и подчиненные ему паблики в сети рекламировали видео с Жамидуловым. На кадрах оккупант декламировал "патриотические" стихи о войне.

В интервью военный преступник признался, что у него есть жена и две дочери, которые, как сообщается, гордятся его действиями.

Стихи оккупанта рекламировало минобороны России: смотрите видео

Обвиняемый, рядовой Алексей Дорожкин, был призван на службу в вооруженные силы России всего за десять дней до инцидента в Луганске 1 января 2023 года. Дорожкин занимал должность старшего офицера разведки в воздушно-десантных войсках России.