Раніше вірші Жамідулова активно рекламувало міністерство оборони Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росіянин у Луганську жорстоко вбив дівчину

Російські журналісти розповіли, що до Південного окружного військового суду надійшла кримінальна справа старшого лейтенанта Айдина Жамідулова та пересічного Олексія Дорожкіна. Окупантів звинувачують у викраденні та жорстокому вбивстві жительки Луганська.

За версією слідства, ще 13 січня 2023 року 28-річний старший лейтенант Айдин Жамідулов разом з іншими військовими розпивали спиртне у луганському кафе "Райдуга". Потім до кафе прийшла місцева мешканка 23-річна Валентина Давронова з якою російський окупант раніше перебував в інтимних стосунках.

Побоюючись, що Валентина повідомить про їхній зв'язок його дружині, Жамідулов посадив дівчину в кузов КамАЗу. Щоб уникнути питань підлеглих та надати своїм діям вигляду правомірних, як зазначили журналісти, окупант розповів їм, що Давронова буцімто служила в українській армії й нібито досі працює на ЗСУ.

Дівчину завели до солдатської лазні, там Айдин Жамідулов завдав їй близько двох десятків ударів ножем у різні частини тіла. У цей час до лазні увійшов командир бойової машини розвідувального взводу сержант Роман Плещеєв. Айдин Жамідулов наказав йому добити жертву,

– зазначили російські журналісти.

Далі о 00:20 у лазню зайшов Олексій Дорожкін, і російський офіцер доручив йому завершити розпочате. Олексій Дорожкін убив жертву ударом ножа в ділянку серця.

Переконавшись, що дівчина мертва, Жамідулов наказав підлеглим вивезти тіло та підірвати 3 гранатами Ф-1, щоб її неможливо було впізнати. У жорстоко вбитої окупантами луганчанки Валентини, за даними росЗМІ, залишилася маленька донька.

До цього вірші Жамідулова рекламувало міноборони

У Південному окружному військовому суді наголосили, що наприкінці 2022 року міноборони Росії та підпорядковані йому пабліки в мережі рекламували відео із Жамідуловим. На кадрах окупант декламував "патріотичні" вірші про війну.

В інтерв'ю воєнний злочинець зізнався, що у нього є дружина і дві доньки, які, як повідомляється, пишаються його діями.

Вірші окупанта рекламувало міноборони Росії: дивіться відео

Обвинувачений, рядовий Олексій Дорожкін, був призваний на службу до збройних сил Росії всього за десять днів до інциденту в Луганську 1 січня 2023 року. Дорожкін обіймав посаду старшого офіцера розвідки у повітряно-десантних військах Росії.