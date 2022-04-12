Россияне убили в Мариуполе известного предпринимателя Андрея Дьяконова

От вражеских обстрелов в Мариуполе погиб местный предприниматель Андрей Дьяконов. Убийство произошло 11 апреля.

Дьяконов находился в городе и помогал мариупольцам. В частности, вчера он вез в своем автомобиле несколько человек.

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Тела до сих пор на месте трагедии

Люди остановились на Приморском бульваре, возле гостиницы "Турист", чтобы отодвинуть ветку, перекрывшую им дорогу. В машине тоже находился священник. Он вышел на дорогу. В этот момент автомобиль попал под обстрел и загорелся.

На переднем сиденье была женщина. Она получила ранения, но выжила. Остальные люди погибли на месте. Автомобиль и их тела до сих пор не могут забрать.

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