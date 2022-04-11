Советник главы офиса президента Михаил Подоляк 11 апреля обнародовал видео, показывающее, что принесла нам "братская любовь" России. Он также подчеркнул, что до сих пор в городе остаются украинские воины, которые, несмотря ни на что, демонстрируют невероятную несгибаемость.

Заметьте Мариуполь должен держаться как можно дольше – так будет больше шансов его спасти, – Арестович

"Мир молчит и наблюдает за геноцидом"

Подоляк сообщил, что сейчас в Мариуполе уничтожены уже 90% построек. От постоянных российских бомбардировок и обстрелов там погибли уже десятки тысяч человек.

Окружены и заблокированы украинские воины. С самого начала мы просим у партнеров танки и самолеты, чтобы получить шанс. Мир молчит и наблюдает за геноцидом в онлайн-режиме,

– написал Подоляк.

Важно, что российская пропаганда уже много раз говорила, что для зачистки Мариуполя понадобится несколько дней. Однако воины Украины, защищающие город, уже стали новыми "киборгами". То есть, несмотря ни на что, не отступают, как это делали защитники Донецкого аэропорта в 2014 – 2015 годах.

Жуткие кадры из Мариуполя: смотрите видео

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