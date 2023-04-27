Убивают зверским способом: оккупанты признали, что казнят украинских пленных после допросов
Служба безопасности обнародовала перехваченный телефонный разговор оккупанта, в котором тот признает, что россияне убивают украинских военнопленных. Такие убийства совершаются зверским способом – пленным перерезают горло.
Отмечают, что разговор был перехвачен на Восточном фронте Украины. СБУ уже установила личность захватчика, который рассказал о зверствах.
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Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не в первый раз. Мне пох*й,
– рассказывает российский военный своей знакомой о преступлении, которое должен совершить после этого телефонного разговора.
"Люди, которые военнопленные… их нам нет смысла держать. Ну, потому что всю информацию из них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – объясняет россиянин.
Он в подробностях рассказывает, как перерезает человеку горло. И уточняет, что у него таких случаев хватает, и делать это приходится ночью.
Личность палача установлена
Служба безопасности Украины установила личность палача, его данные, место службы и круг общения.
СБУ отмечает, что работает над тем, чтобы Сучко и каждый российский военный преступник понес заслуженное наказание за свои зверства.
Украинская спецслужба расследует более 35 тысяч уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны.
Оккупанты пытают и казнят украинских пленных: главное
- За последние 9 месяцев Офис омбудсмена получил "несколько десятков" видео публичных казней украинских военных российскими захватчиками.
- По мнению омбудсмена, Россия публично распространяет видео с казнями украинских военных специально, чтобы убедить российских солдат не сдаваться в плен ВСУ. Мол, их ждет то же самое.
- Однако Украина уважает права человека и соблюдает Женевскую конвенцию. Недавно журналисты показали условия содержания российских пленников – они живут буквально "как в санатории".