"Россияне в Буче делали псевдовызовы, чтобы убивать медиков": ужасные воспоминания фельдшерки

Фельдшерка из Бучи Людмила Скакалова, в течение всего времени оккупации города росармией, она находилась в городской больнице и оказывала профессиональную помощь всем пострадавшим.

Воспоминания фельдшерки во время оккупации Бучи

Она вспомнила, как кафиры в Буче делали псевдовызовы, чтобы убивать медработников. Исполняющая обязанности старшего фельдшера Бучанского филиала экстренной медицинской помощи смогла поделиться своими воспоминаниями только сейчас. 24 февраля она как раз была на дежурстве и собиралась на работу.

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Людмила 27 лет работает в экстренной медицинской помощи. Все время пробыла в Буче во время оккупации.

Она рассказала, что в первые дни войны российские солдаты совершали псевдовызовы для медицинских работников, где по адресу бригады медиков – ждал российский снайпер.

Русские умышленно делали провокации, чтобы уничтожить медицинских работников,

– рассказала женщина.

Когда медиков эвакуировали – на базе местной больницы создали гуманитарный штаб, в подвалах там скрывались люди.

Все время Людмила пробыла там. Она оказывала медицинскую помощь раненым, хотя и не признавалась оккупантам, что медицинский работник. Дело в том, что саму больницу разгромили кафиры – необходимых инструментов не было.

Что известно о зверствах россиян на Киевщине

В марте российские войска временно оккупировали населенные пункты Киевской области, в частности, Бучу, Ирпень, Гостомель, Бородянку и другие. Украинские защитники выбили захватчиков из области. После этого весь мир увидел зверства, которые россияне там совершали.

Оккупанты пытали, насиловали и жестоко убивали мирных украинцев. По состоянию на 3 июня в Киевской области нашли тела 1314 местных жителей, которых они убили.

С начала полномасштабной войны в Украине расследуют смерти более 12 тысяч гражданских . Еще 1200 тел погибших украинцев пока не идентифицировали.

Недавно в МВД сообщили, что в Киевской области до сих пор не удалось установить более 200 украинцев , которых замучили захватчики.

Тем временем Владимир Путин продолжает награждать оккупантов "за героизм". Так , орден Жукова был предоставлен танковому полку , причастному к зверствам в Богдановке.

Новые видеодоказательства зверств россиян в Буче: смотрите видео

19 июня в Украине – день медицинского работника.