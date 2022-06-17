Но это не более чем эмоционально-психологическая война. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, специалисты не наблюдают формирования ударной группировки. А на сегодняшний день, чтобы хоть немного оккупанты попытались продвинуться, им нужно еще больше сил и ресурсов, чем это было в феврале 2022 года.

Если в феврале мы оценивали их примерно в 170-175 тысяч, то сегодня нужно в полтора раза больше для того, чтобы попытаться вклиниться глубоко в нашу оборону и дойти до Киева,

– подчеркнул Жданов.

Поэтому он убежден, что это только "психологическая операция". Похожие такие же информационные вбросы начнут появляться и в отношении Беларуси, мол, они вроде бы могут попытаться зайти со стороны этой страны. Однако, опять же, как еще раз подчеркнул военный эксперт, вражеская армия туда не перебрасывает свои войска.

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Что известно о зверствах россиян на Киевщине

В марте российские войска временно оккупировали населенные пункты Киевской области, в частности, Бучу, Ирпень, Гостомель, Бородянку и другие. Украинские защитники выбили захватчиков из области. После этого весь мир увидел зверства, которые россияне там совершали.

Оккупанты пытали, насиловали и жестоко убивали мирных украинцев. По состоянию на 3 июня в Киевской области нашли тела 1314 местных жителей, которых они убили.

С начала полномасштабной войны в Украине расследуют смерти более 12 тысяч гражданских. Еще 1200 тел погибших украинцев пока не идентифицировали.

Недавно в МВД сообщили, что в Киевской области до сих пор не удалось установить более 200 украинцев, которых замучили захватчики.

Тем временем Владимир Путин продолжает награждать оккупантов "за героизм". Так, орден Жукова был выдан танковому полку, причастному к зверствам в Богдановке.

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