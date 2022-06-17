Будет социальный взрыв

Однако россиянам это не поможет. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Я бы сказал, что напротив объявления открытой мобилизации может похоронить саму Россию,

– считает Жданов.

Дело в том, как он объяснил, в таком случае это будет признанием со стороны Путина, что так называемая операция – провалилась. Более того, это может вызвать социальный взрыв в России.

"А для местных руководителей, особенно руководителей регионов, будет четкий сигнал, что Москва сегодня не способна ни на что очень слаба. Это может стать "черным лебедем" для России", - добавил эксперт.

Какие еще варианты в России

По мнению военного эксперта, человеческий ресурс в России не окончится. Дело в том, что большинство населения страны проживает на грани бедности. А скрытая мобилизация происходит именно в бедных частях России.

В то время как единовременная выплата за подписанный контракт – 200 тысяч рублей, а для них это безумные деньги. Так что россияне этим пользуются и не понимают, что это билет в один конец.

"Никто живыми их отсюда не упустит", - добавил Жданов.

Внимание! Оккупанты массово разрывают свои военные контракты из-за того, что не хотят участвовать в боевых действиях на территории нашего государства. Об этом сообщили в сведении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Объявление мобилизации похоронит Россию: смотрите видео

Принудительная мобилизация на Донбассе