Будет социальный взрыв
Однако россиянам это не поможет. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
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Я бы сказал, что напротив объявления открытой мобилизации может похоронить саму Россию,
– считает Жданов.
Дело в том, как он объяснил, в таком случае это будет признанием со стороны Путина, что так называемая операция – провалилась. Более того, это может вызвать социальный взрыв в России.
"А для местных руководителей, особенно руководителей регионов, будет четкий сигнал, что Москва сегодня не способна ни на что очень слаба. Это может стать "черным лебедем" для России", - добавил эксперт.
Какие еще варианты в России
По мнению военного эксперта, человеческий ресурс в России не окончится. Дело в том, что большинство населения страны проживает на грани бедности. А скрытая мобилизация происходит именно в бедных частях России.
В то время как единовременная выплата за подписанный контракт – 200 тысяч рублей, а для них это безумные деньги. Так что россияне этим пользуются и не понимают, что это билет в один конец.
"Никто живыми их отсюда не упустит", - добавил Жданов.
Объявление мобилизации похоронит Россию: смотрите видео
Принудительная мобилизация на Донбассе
- Владимир Зеленский заявил, что российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Оккупанты постараются бросить в бой срочников и тех, кого собрали путем скрытой мобилизации.
- В британской разведке тоже предупредили, что россияне не собираются прекращать войну, несмотря на бешеные потери. Захватчики собирают "резервные", или "третьи" батальоны , которые имеют самую низкую боевую готовность. Преимущественно они состоят из призывников, не имеющих опыта и не обладающих боевыми навыками.