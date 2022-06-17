Буде соціальний вибух

Однак росіянам це не допоможе. Таку думку для 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Я б сказав, що навпаки оголошення відкритої мобілізації може поховати саму Росію,

– вважає Жданов.

Річ у тім, як він пояснив, у такому випадку це буде визнанням з боку Путіна, що так звана "операція" – провалилася. Ба більше, це може викликати соціальний вибух в Росії.

"А для місцевих керівників, особливо керівників регіонів, буде чіткий сигнал, що Москва сьогодні не здатна ні на що й дуже слабка. Це може стати "чорним лебедем" для Росії", – додав експерт.

Які є ще варіанти в Росії

На думку військового експерта, людський ресурс в Росії не закінчиться. Річ у тім, що більшість населення країни проживає за межею бідності. А прихована мобілізація проходить саме в бідних частинах Росії.

Тоді як одноразова виплата за підписаний контракт – 200 тисяч рублів, а для них це шалені гроші. Тож росіяни цим користуються й не розуміють, що це квиток в один кінець.

"Ніхто живими їх звідси не випустить", – додав Жданов.

Увага! Окупанти масово розривають свої військові контракти через те, що не хочуть брати участь у бойових діях на території нашої держави. Про це повідомили зведенні Генштабу Збройних Сил України.

Оголошення мобілізації поховає Росію: дивіться відео

Примусова мобілізація на Донбасі