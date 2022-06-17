Буде соціальний вибух
Однак росіянам це не допоможе. Таку думку для 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.
Увага Майже всіх примусово мобілізованих на Донбасі вписують як "добровольців", – Лисянський
Я б сказав, що навпаки оголошення відкритої мобілізації може поховати саму Росію,
– вважає Жданов.
Річ у тім, як він пояснив, у такому випадку це буде визнанням з боку Путіна, що так звана "операція" – провалилася. Ба більше, це може викликати соціальний вибух в Росії.
"А для місцевих керівників, особливо керівників регіонів, буде чіткий сигнал, що Москва сьогодні не здатна ні на що й дуже слабка. Це може стати "чорним лебедем" для Росії", – додав експерт.
Які є ще варіанти в Росії
На думку військового експерта, людський ресурс в Росії не закінчиться. Річ у тім, що більшість населення країни проживає за межею бідності. А прихована мобілізація проходить саме в бідних частинах Росії.
Тоді як одноразова виплата за підписаний контракт – 200 тисяч рублів, а для них це шалені гроші. Тож росіяни цим користуються й не розуміють, що це квиток в один кінець.
"Ніхто живими їх звідси не випустить", – додав Жданов.
Оголошення мобілізації поховає Росію: дивіться відео
Примусова мобілізація на Донбасі
- Володимир Зеленський заявив, що російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Окупанти намагатимуться кинути в бій строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації.
- У британській розвідці теж попередили, що росіяни не збираються припиняти війну, попри шалені втрати. Загарбники збирають "резервні", або "треті" батальйони, такі мають найнижчу бойову готовність. Переважно вони складаються із призовників, які не мають жодного досвіду та не володіють бойовими навичками.