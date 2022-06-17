Денег за "сожженных" солдат не дают

Об этом сказал правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. Эту информацию он сообщил на ходу ютуба 24 канала.

Ранее Бросят в бой срочников и мобилизованных, - Зеленский о "резервных силах" россиян на Донбассе

"Для того, чтобы получить деньги, необходимо юридически подтвердить смерть погибшего человека. Однако есть истории с мобильными крематориями и сожжением тел на Донецком металлургическом заводе", - подчеркнул он.

И добавил, если нет тела – человек причисляется к пропавшим без вести, а семья денег не получает.

А практически все принудительно мобилизованы, это не касается членов так называемой "народной милиции", вписанные как добровольцы,

– отметил Лиснянский.

Более того, в 2021 году россияне привлекали людей в армию по проекту Шойгу – системе "Барс". Они произвели 8 мобилизаций для резервистов. Та самая принудительная мобилизация, которую мы видели в 2022 году на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой, была испытана именно через эту систему.

Справка. С 1 апреля в России началась мобилизация по программе "БАРС-2021" (Боевой Армейский Резерв Страны). Одновременно с помощью этой программы скрывают вовлечение в боевые действия российских заключенных.

Что известно о принудительно мобилизованных на Донбассе

Владимир Зеленский заявил, что российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Оккупанты постараются бросить в бой срочников и тех, кого собрали путем скрытой мобилизации.

В британской разведке тоже предупредили, что россияне не собираются прекращать войну, несмотря на бешеные потери. Захватчики собирают "резервные", или "третьи" батальоны , которые имеют самую низкую боевую готовность. Преимущественно они состоят из призывников, не имеющих опыта и не обладающих боевыми навыками.

Мобилизированные из ОРДЛО укомплектованы по остаточному принципу – некоторые из них имеют автомат, а кому-то достается винтовка Мосина. В основном эти "воины" в старых советских касках, иногда в спортивной обуви или одежде. Об этом 24 канала рассказал народный депутат и "киборг" Роман Костенко . Он также отметил, что раньше их бросали на передний край, а позади них располагались россияне, угрожавшие расстрелом.

Полностью интервью с Лисянским: смотрите видео