Наступление российских оккупантов на Востоке и попытки удержать позиции на Юге продолжаются. Враг терпит большие потери, его изоляция от цивилизованного мира усиливается, но даже несмотря на это оккупанты не собираются прекращать войну продолжают утилизацию своих войск в Украине.

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Введение "резервных батальонов" в Украине

Как сообщают британские разведчики, россияне не прекращают штурм Северодонецка. Враг наращивает свои силы и артиллерийские мощи вокруг населенного пункта.

Кроме того, российские оккупанты в попытке увеличить свои силы и пополнить безумные потери, которые они понесли в войне против Украины, готовятся к введению в боевые действия так называемых "резервных батальонов". Таким образом, они надеются получить количественное преимущество над ВСУ и верят, что им удастся сломать оборону наших воинов, просто забросав их "пушечным мясом".

Что такое "резервные батальоны"

"Резервные", или "третьи" батальоны – это батальоны самой низкой боевой готовности. В основном это срочники, не имеющие никакого опыта и не владеющие боевыми навыками на высоком уровне.

Эти батальоны оккупанты будут формировать из офицеров-контрактников, оставшихся штатных военных на пункте дислокации, резервистов с краткосрочными контрактами и собственно срочников.

Согласно подсчетам аналитиков, таким образом, Россия может собрать еще 60 – 70 батальонов, это 30 – 40 батальонно-тактических групп. Это решение в перспективе очень усложнит оккупантам проведение мобилизации, ведь после того, как "третьи батальоны" отправятся на фронт, в частях не останется ни офицеров, ни боевой техники.

Война России против Украины: последние события

Российские оккупанты запустили по Черткову 4 крылатых ракеты. Видео их запуска попало в сеть и станет еще одним доказательством преступлений россиян для суда в Гааге.

ВСУ удалось ударить по вражескому составу с боеприпасами в Херсонской области. Снаряды врага детонировали до утра.

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