Об этом сообщил херсонский депутат Сергей Хлань. Отметил, что паспорта взял Владимир Сальдо, гауляйтер Херсонщины, и ближайшее его окружение.

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"Это значит то, что никто не хочет связывать с рашистским паспортом, с этим кровавым документом. Сегодня как раз они сгоняли людей на свой так называемый праздник. Выступал тот же Сальдо, затем выступил Кобец (псевдомер – 24 канал)", – сказал нардеп.

Делают пропагандистскую картинку

По словам Хланя, на "празднование" пришли люди пенсионного возраста. Захватчики пообещали им еду.

"Надо понимать, что 3 месяца Херсонщину доводили до катастрофы. Люди были без еды, медикаментов. И вот они сначала чуть не довели до Голодомора, а потом говорят: "Приходите, вот вам пакетик еды". Вот так загоняют людей, чтобы сделать свою пропагандистскую картинку", – рассказал Хлань.

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Работают партизаны и ВСУ

Херсонские партизаны расклеили по всему городу открытки. Сделали это и на здании СБУ, где находятся представители федеральной службы России. На листовках активисты сообщили, куда нужно идти оккупантам – за российским кораблем или в Кобзон.

Весь Херсон на сегодняшний день в открытках, наши Вооруженные Силы сегодня ночью сделали такой подарок оккупантам к празднику. Наша артиллерия попала в склад с боеприпасами у села Софиевка. Он детонировал до самого утра. Вот же фейерверк ВСУ подарили оккупантам к их празднику,

– рассказал Хлань.

Все предатели Украины будут отвечать за свои преступления

Нардеп сказал, что партизанское движение в Херсоне усиливается из-за синергии с ВСУ. Люди помогают военным точно уничтожать оккупантов. Поэтому россиянам не удается наступать, как бы они ни старались.

"На сегодняшний день имеем на фронте маленькие победы, потому что каждый день освобождаем нашу родную землю. Уверенную идем вперед и наши партизаны, движение сопротивления нам помогают. Это общее дело", - подчеркнул Хлань.

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Он отметил, что херсонцы ждут мощного контрнаступления, когда у украинских защитников будет возможность. Колаборантам, как заявил Хлань, не удастся скрыться. К ним либо сначала доберутся партизаны и отправят в Кобзон, либо со временем предатели попадут в тюрьму.

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