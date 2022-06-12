Про це повідомив херсонський депутат Сергій Хлань. Зазначив, що паспорт взяв Володимир Сальдо, який є гауляйтером Херсонщини, та найближче його оточення.

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"Це означає те, що ніхто не хоче зв'язуватись з рашистським паспортом, з цим кривавим документом. Сьогодні якраз вони зганяли людей на своє так зване свято. Виступав той самий Сальдо, потім виступив Кобець (псевдомер – 24 канал)", – сказав нардеп.

Роблять пропагандистську картинку

За словами Хланя, на "святкування" прийшли люди пенсійного віку. Загарбники пообіцяли їм їжу.

"Треба розуміти, що 3 місяці Херсонщину доводили до катастрофи. Люди були без їжі, медикаментів. І от вони спочатку ледь не довели до Голодомору, а тоді кажуть: "Приходьте, ось вам пакетик їжі". Ось так заганяють людей, щоб зробити свою пропагандистською картинку", – розповів Хлань.

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Працюють партизани та ЗСУ

Херсонські партизани розклеїли по всьому місту листівки. Зробили це й на будівлі СБУ, де перебувають представники федеральної служби Росії. На листівках активісти повідомили, куди треба йти окупантам – за російським кораблем або до Кобзона.

Весь Херсон на сьогодні в листівках, наші Збройні Сили сьогодні вночі зробили такий подарунок окупантам до свята. Наша артилерія влучила у склад з боєприпасами біля села Софіївка. Він детонував до самого ранку. Ось такий феєрверк ЗСУ подарували окупантам до їхньої свята,

– розповів Хлань.

Всі зрадники України відповідатимуть за свої злочини

Нардеп сказав, що партизанський рух у Херсонщині посилюється через синергію із ЗСУ. Люди допомагають військовим влучно знищувати окупантів. Через це росіянам не вдається наступати, як би вони не старалися.

"На сьогодні маємо на фронті маленькі перемоги, бо щодня звільняємо нашу рідну землю. Впевнену йдемо вперед і наші партизани, рух опору нам допомагають. Це спільна справа", – наголосив Хлань.

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Він зазначив, що херсонці чекають потужного контрнаступу, коли в українських захисників буде можливість. Колаборантам, як заявив Хлань, не вдасться втекти. До них або спочатку доберуться партизани й відправлять до Кобзона, або ж згодом зрадники потраплять у в'язницю.

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