Об этом 24 канала рассказал народный депутат и "киборг" Роман Костенко. Он также отметил, что раньше их бросали на передний край, а позади них располагались россияне, угрожавшие расстрелом.

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Но скоро всем стало понятно, что солдаты из них никакие, поэтому они сейчас или усиливают определенные подразделения русские, однако их все равно в спину постоянно пугают.

– говорит Роман Костенко.

По словам народного депутата и военного, по тем перехватам, которые получают ВСУ, можно понять, что отношение оккупантов к мобилизованным из ОДРЛО – даже не такое, как о "втором сорте", а значительно хуже.

Ситуация в Северодонецке и других участках фронта

Ситуация в Северодонецке с каждым днем усложняется. Наши военные титанически отстаивают свои позиции. В то же время враг продолжает подтягивать все больше техники и живой силы.

К слову В Северодонецке россияне ударили по "Стеклопластику" и бывшему заводу измерений

Украинские военные продолжают удерживать линию обороны. Но с каждым днем это становится все труднее. Причина здесь проста: кафиры стягивают все большее вооружение . Кроме того, пробуют реализовать штурмовые действия по городу они сразу по нескольким направлениям.

Российские военные продолжают обстреливать все возможные пути сообщения с Лисичанском. Впрочем, наши военные мужественно держатся и делают все возможное. Сам город постоянно обстреливается врагом по линии столкновения. Дома кафиры буквально сравнивают с землей.

Состоялся ли слом в "битве за Донбасс"

Западные СМИ пишут, что война в Украине достигла поворотного момента. Они уверяют, что в скором времени станет понятна долгосрочная перспектива.

По словам советника министра МВД, пока продолжается битва за Донбасс, пока россияне продолжают свои атакующие действия, то мы не видим ни одного намека, что кафиры уменьшают свою активность. Также нет никакой информации об уходе с оккупированных территорий.

В каком состоянии сейчас украинское войско

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона единственных новостей рассказала , что у Вооруженных Сил Украины есть только 10% того вооружения, которое наше государство просит у Запада.

По словам Анны Маляр, сегодня Украина использует все свои мощности и силы для сопротивления России как в очевидных действиях, в частности на поле боя, так и там, где работает российская агентурная сеть и диверсионно-разведывательные группы врага.

Разговор с Романом Костенко о ситуации на тяжелых участках фронта: смотрите видео