Про це 24 каналу розповів народний депутат та "кіборг" Роман Костенко. Він також зазначив, що раніше їх кидали на передній край, а позаду них розташовувалися росіяни, які погрожували розстрілом.

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Але швидко всім стало зрозуміло, що солдати із них ніякі, тому вони зараз або підсилюють певні підрозділи російські, проте їх все одно в спину постійно лякають,

– говорить Роман Костенко.

За словами народного депутата та військового, за тими перехопленнями, які отримують ЗСУ, то можна зрозуміти, що ставлення окупантів до мобілізованих із ОДРЛО – навіть не таке, як про "другий сорт", а значно гірше.

Ситуація у Сєвєродонецьку та на інших ділянках фронту

Ситуація у Сєвєродонецьку з кожним днем лише ускладнюється. Наші військові титанічно боронять свої позиції. Водночас ворог продовжує підтягувати все більше техніки та живої сили.

До слова У Сєвєродонецьку росіяни вдарили по "Склопластику" та колишньому заводу вимірів

Українські військові продовжують тримати лінію оборони. Але з кожним днем це стає все важче робити. Причина тут проста: окупанти стягують усе більше озброєння. Крім того, пробують реалізувати штурмові дії по місту вони відразу з кількох напрямків.

Російські військові продовжують обстрілювати усі можливі шляхи сполучення з Лисичанськом. Утім, наші військові мужньо тримаються та роблять усе можливе й неможливе. Саме місто постійно обстрілюється ворогом по лінії зіткнення. Будинки окупанти буквально зрівнюють з землею.

Чи вже відбувся злам у "битві за Донбас"

Західні ЗМІ пишуть, що війна в Україні досягла поворотного моменту. Вони запевняють, що незабаром стане зрозуміла довгострокова перспектива.

За словами радника міністра МВС, поки триває битва за Донбас, поки росіяни продовжують свої атакувальні дії, то ми не бачимо жодного натяку, що окупанти зменшують свою активність. Також немає жодної інформації про відхід з окупованих територій.

В якому стані зараз українське військо

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону єдиних новин розповіла, що у Збройних Сил України є лише 10% того озброєння, яке наша держава просить у Заходу.

За словами Ганни Маляр, сьогодні Україна використовує всі свої потужності і сили для того, щоб чинити опір Росії як в очевидних діях, зокрема на полі бою, так і там, де працює російська агентурна мережа та диверсійно-розвідувальні групи ворога.

Розмова із Романом Костенком про ситуацію на важких ділянках фронту: дивіться відео