Росія у війні проти України використовує батальйонні тактичні групи – БТГр. Це загальновійськовий маневровий підрозділ, який утримується у високій бойовій готовності. Кожна батальйонна тактична група має приблизно 600 – 800 офіцерів і солдатів, а також близько 10 танків та 40 бойових машин піхоти.

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В боях в Україні Росія зазнає чимало втрат. І мова не лише про 32950 окупантів, яких українські військові знищили за час війни (станом на 16 червня). До втрат відносяться і пораненні, які не можуть брати участь в бойових діях.

Саме це і впливає на те, що російські окупаційні війська на Донбасі діють у складі дедалі більше розрізнених і недоукомплектованих груп. Британська розвідка з посиланням на дані української влади повідомляє, що деякі російські батальйонні тактичні групи, які зазвичай складаються з 600 – 800 осіб, змогли зібрати лише 30 солдатів.

Бої малими групами

Водночас у британській розвідці відзначають, що там, де тривають бої в містах на передовій, українці та наші вороги все частіше переходять до невеликих груп військ. І ці групи діють "у пішому порядку". Така ситуація дозволяє нівелювати перевагу росіян у техніці.

"Деякі з сильних сторін Росії, такі як її перевага у кількості танків, стають менш актуальними у цьому середовищі. Це, ймовірно, сприяє повільній швидкості просування”, – йдеться у звіті британських розвідників.

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