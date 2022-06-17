Але це не більше, ніж емоційно-психологічна війна. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.
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За його словами, фахівці не спостерігають формування ударного угруповання. А на сьогодні, щоб хоч трохи окупанти спробували просунутись, їм потрібно ще більше сил та ресурсів, ніж це було у лютому 2022 року.
Якщо у лютому ми оцінювали їх приблизно у 170 – 175 тисяч, то сьогодні треба у півтора раза більше для того, щоб спробувати вклинитись глибоко у нашу оборону та дійти до Києва,
– наголосив Жданов.
Тому він переконаний, що це лише "психологічна операція". Схожі такі інформаційні вкиди почнуть з'являтися і щодо Білорусі, мовляв, вони начебто можуть спробувати зайти з боку цієї країни. Однак, знову ж таки, як ще раз наголосив військовий експерт, ворожа армія туди не перекидає своїх військ.
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Що відомо про звірства росіян на Київщині
- У березні російські війська тимчасово окупували населені пункти Київської області, зокрема Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку та інші. Українські захисники вибили загарбників з області. Після цього увесь світ побачив звірства, які росіяни там коїли.
- Окупанти катували, ґвалтували та жорстоко вбивали мирних українців. Станом на 3 червня на Київщині знайшли тіла 1314 місцевих жителів, яких вони вбили.
- З початку повномасштабної війни в Україні розслідують смерті понад 12 тисяч цивільних. Ще 1200 тіл загиблих українців поки не ідентифікували.
- Нещодавно в МВС повідомили, що в Київській області досі не вдалось встановити особи понад 200 українців, яких закатували загарбники.
- Тим часом Володимир Путін продовжує нагороджувати окупантів "за героїзм". Так, орден Жукова надали танковому полку, причетному до звірств у Богданівці.
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