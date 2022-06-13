Про це 13 червня повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Він зауважив, що понад 1,5 тисячі загиблих – на території лише Київської області.

Важливо Через ракетні удари жителів кількох сіл біля Прилук евакуйовують

Кримінальні справи про вбивства росіянами українців

За словами Клименка, нині рано говорити про точну кількість загиблих унаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, у братських могилах правоохоронці щотижня знаходять по декілька тіл.

Посадовець розповів, що у Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, у менших – по 5 – 7 осіб. Крім того, місцеві мешканці збирали тіла загиблих й ховали їх самостійно у парках.

У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях – російські снайпери розстрілювали їх із танків, бронетранспортерів, попри білі пов'язки, які російські військові змушували людей носити,

– розповів керівник Нацполіції.

Посадовець додав, що чимало людей були виявлені загиблими й безпосередньо у їхніх будинках чи квартирах – коли українські вибухотехніки, експерти-криміналісти та слідчі заходили туди, то знаходили ці тіла. Клименко зауважив, що зазвичай ці люди помирали унаслідок мінно-вибухових травм.

Кого вбивали росіяни та чому складно ідентифікувати тіла

Ігор Клименко зауважив, що вбиті росіянами люди – це цивільне населення, яке не мало жодного стосунку до військових або правоохоронних структур України. За даними Нацполіції, загалом приблизно 75% загиблих – чоловіки, близько 2% – діти, а решта – жінки.

Зверніть увагу У МОЗ розповіли про процедуру розшуку близьких під час війни

Очільник Національної поліції підкреслив, що процедура ексгумації тіл є доволі тривалою та складною. Станом на сьогодні залишаються неопізнаними близько 1 200 тіл.

Це тривалий процес, достатньо кропіткий, тому що дуже багато тіл у стані гнильного розпаду. У тих родичів, які зверталися до нас на гарячу лінію, відбираємо ДНК. Потім профілі цих родичів порівнюємо з профілями загиблих, які були поховані, розстріляні, яких не змогли опізнати. Родичі мають бути лише прямі – батько, мати, рідні діти. Тільки так ми працюємо,

– пояснив Клименко.

Вас може зацікавити – росіяни вкотре визнали, що б'ють по території України забороненими боєприпасами: дивіться відео