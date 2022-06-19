"Росіяни в Бучі робили псевдовиклики, щоб убивати медиків": жахливі спогади фельдшерки
Джерело:"Еспресо"
Фельдшерка з Бучі Людмила Скакалова, протягом усього часу окупації міста росармією вона перебувала у міській лікарні та надавала фахову допомогу усім постраждалим.
Спогади фельдшерки під час окупації Бучі
Вона пригадала, як окупанти в Бучі робили псевдовиклики, щоб вбивати медпрацівників. Виконувачка обов'язків старшого фельдшера Бучанської філії екстреної медичної допомоги змогла поділитися своїми спогадами лише зараз. 24 лютого вона саме була на чергуванні й збиралася на роботу.
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Людмила 27 років працює в екстреній медичній допомозі. Увесь час пробула у Бучі під час окупації.
Вона розповіла, що у перші дні війни російські солдати робили псевдовиклики для медичних працівників, де за адресою на бригаду медиків – чекав російський снайпер.
Росіяни навмисне робили провокації, щоб знищити медичних працівників,
– розповіла жінка.
Коли медиків евакуювали – на базі місцевої лікарні створили гуманітарний штаб, у підвалах там ховалися люди.
Увесь час Людмила пробула там. Вона надавала медичну допомогу пораненим, хоча і не зізнавалася окупантам, що медичний працівник. Річ у тім, що саму лікарню розгромили окупанти – необхідних інструментів не було.До слова! 19 червня в Україні – день медичного працівника.
Що відомо про звірства росіян на Київщині
- У березні російські війська тимчасово окупували населені пункти Київської області, зокрема Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку та інші. Українські захисники вибили загарбників з області. Після цього увесь світ побачив звірства, які росіяни там коїли.
- Окупанти катували, ґвалтували та жорстоко вбивали мирних українців. Станом на 3 червня на Київщині знайшли тіла 1314 місцевих жителів, яких вони вбили.
- З початку повномасштабної війни в Україні розслідують смерті понад 12 тисяч цивільних. Ще 1200 тіл загиблих українців поки не ідентифікували.
- Нещодавно в МВС повідомили, що в Київській області досі не вдалось встановити особи понад 200 українців, яких закатували загарбники.
- Тим часом Володимир Путін продовжує нагороджувати окупантів "за героїзм". Так, орден Жукова надали танковому полку, причетному до звірств у Богданівці.
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