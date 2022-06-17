Про це мовиться у відповідному указі президента країни-агресорки. Військові цього полку вбили щонайменше трьох мирних жителів.
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Путін нагородив полк, який брав участь у звірствах на Київщині
Президент країни-агресорки нагородив орденом Жукова 239 гвардійський танковий "козачий" полк 90 танкової дивізії. Відповідний указ Путіна опублікували 15 червня.
В ньому мовиться, що загарбників нагородили буцімто "за масовий героїзм та відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом полку у бойових діях із захисту державних інтересів". Пропагандистські ЗМІ одразу ж повідомили, що підрозділу збройних сил Росії вперше вручили таку нагороду.
239 танковий полк брав участь у "захопленні Києва за 3 дні". Окупанти провели приблизно 3 тижні у селі Богданівка. За той час вони скоїли там щонайменше 3 вбивства та 2 зґвалтування.
Що відомо про звірства росіян на Київщині
- У березні російські війська тимчасово окупували населені пункти Київської області, зокрема Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку та інші. Українські захисники вибили загарбників з області. Після цього увесь світ побачив звірства, які росіяни там коїли.
- Окупанти катували, ґвалтували та жорстоко вбивали мирних українців. Станом на 3 червня на Київщині знайшли тіла 1314 місцевих жителів, яких вони вбили.
- З початку повномасштабної війни в Україні розслідують смерті понад 12 тисяч цивільних. Ще 1200 тіл загиблих українців поки не ідентифікували.
- Нещодавно в МВС повідомили, що в Київській області досі не вдалось встановити особи понад 200 українців, яких закатували загарбники.
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