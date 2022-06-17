Про це мовиться у відповідному указі президента країни-агресорки. Військові цього полку вбили щонайменше трьох мирних жителів.

Зауважте Катував тероборонівця і священника: російському капітану та майору повідомили про підозру

Путін нагородив полк, який брав участь у звірствах на Київщині

Президент країни-агресорки нагородив орденом Жукова 239 гвардійський танковий "козачий" полк 90 танкової дивізії. Відповідний указ Путіна опублікували 15 червня.

В ньому мовиться, що загарбників нагородили буцімто "за масовий героїзм та відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом полку у бойових діях із захисту державних інтересів". Пропагандистські ЗМІ одразу ж повідомили, що підрозділу збройних сил Росії вперше вручили таку нагороду.

239 танковий полк брав участь у "захопленні Києва за 3 дні". Окупанти провели приблизно 3 тижні у селі Богданівка. За той час вони скоїли там щонайменше 3 вбивства та 2 зґвалтування.

Зверніть увагу! 239 гвардійський танковий "козачий" полк 90 танкової дивізії дислокується у місті Чебаркуль Челябінської області. Воно розташоване за понад 2,3 тисячі кілометрів від Богданівки.

Що відомо про звірства росіян на Київщині

У березні російські війська тимчасово окупували населені пункти Київської області, зокрема Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку та інші. Українські захисники вибили загарбників з області. Після цього увесь світ побачив звірства, які росіяни там коїли.

Окупанти катували, ґвалтували та жорстоко вбивали мирних українців. Станом на 3 червня на Київщині знайшли тіла 1314 місцевих жителів, яких вони вбили.

З початку повномасштабної війни в Україні розслідують смерті понад 12 тисяч цивільних. Ще 1200 тіл загиблих українців поки не ідентифікували.

Нещодавно в МВС повідомили, що в Київській області досі не вдалось встановити особи понад 200 українців, яких закатували загарбники.

До теми – нові відеодокази звірств росіян у Бучі: дивіться відео