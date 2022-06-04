Як повідомили у МВС України, станом на зараз ексгумували уже понад 1300 тіл мирних жителів.

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Після проведення слідчих дій на місці захоронень їх направляють до моргів, де провели судово-медичні експертизи. Попри те, що до обов'язків Нацполіції не входить розслідування воєнних злочинів, фахівці підхопили цей напрямок, і вже є результати їхньої роботи. Суд довічно відправив за ґрати російського окупанта за вбивство мирного українця.

Як зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, українські правоохоронці продовжують навчатися щодо роботи в умовах війни.

Ми постійно взаємодіємо з суддями, з прокурорами. Саме в такій спосіб ми напрацьовуємо безцінний досвід, що буде корисним нам, щоб забезпечити обов'язкове притягнення до кримінальної відповідальності усіх тих, хто вчиняє злочини. Чи то воєнні злочини, чи то майнові злочини, що вчиняються в умовах воєнного стану,

– розповів Єнін.

У Міністерстві внутрішніх справ України наголосили, що притягнуть до відповідальності кожного, хто вчиняв воєнні злочини.

На Київщині правоохоронці продовжують знаходити тіла закатованих українців: дивіться відео

Звірства росіян на Київщині: головне

Після звільнення міст і сіл Київщини від російської окупації стало відомо про жахливі звірства, які там скоїли загарбники. Ці нелюди катували, ґвалтували та вбивали не тільки дорослих, а й дітей.

Цинічні злочини росіян на Київщині та інших окупованих територіях є геноцидом українського народу. І якими б страшними не були факти звірств окупантів, про них потрібно розповідати. Щоб про Сребреницю 21 століття в Україні дізнався весь світ.

Адже жорстокість російських військових не має меж. За даними журналіста Євгена Спіріна, загарбники знущалися не тільки з дорослих, а навіть із дітей. Деяким зв'язували руки, декого – ґвалтували.

Зверніть увагу! Станом на початок травня СБУ встановила особи майже 900 окупантів, які вчиняли злочини проти мирного населення.

Додамо, що днями суд визнав винними російських військових Олександра Бобикіна та Олександра Іванова у порушенні законів і звичаїв війни. Їх засудили до 11,5 років ув'язнення. За версією слідства, у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року, Олександр Бобикін та Олександр Іванов з установки залпового вогню "Град" обстріляли Харківську область. Внаслідок обстрілів були зруйновані цивільні об'єкти.

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