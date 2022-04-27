Россияне жалуются, что командиры из тыла отправляют в бой уже разбитые подразделения

Группировки российских оккупационных войск, находящихся на передовой, несут значительные потери как при попытках продвижения вперед, так и в пунктах дислокации. Некоторые роты и взводы, понесшие значительные потери, гонят в бой, поскольку командование не понимает ситуации.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, на некоторых направлениях штабы батальонов и армий захватнических войск находятся на значительной удаленности от подразделений. Из-за этого полковники и генералы российских войск "живут оторванными от реалий".

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Личный состав захватчиков вполне понимает тяжесть всей ситуации, но офицеры на местах упорно гонят в бой даже разбитые и небоеспособные группировки.

"Новгородских раз**али "Точкой"

В разговорах между собой российские военные все чаще высказывают критические мнения в адрес Путина, Шойгу и других чиновников, развязавших войну в Украине.

Россияне жалуются на то, что жители Донецкой и Луганской областей совсем не хотят воевать за "освобождение", а на территориях, куда захватчики смогли подвинуться, их встречают не с цветами, а с проклятиями.

Одним из наиболее обсуждаемых событий среди оккупантов на этой неделе является удар ракетными войсками ВСУ по позициям россиян из Великого Новгорода. Как говорят очевидцы, их "раз**али "Точкой".

Поскольку прилет произошел в месте дислокации извергов, откуда должно было произойти наступление, командованию пришлось отдать приказ другим подразделениям собирать разорванные тела сослуживцев, ведь "мясо нивелирует боевой дух".

Сколько точно новгородских вояк пало, никто из личного состава подсчитать так и не смог, поскольку "собрать с пазла человека на месте никто не мог".

В штабе армии, к которой относилось уничтоженное подразделение, отчитываться о потерях не стали. Высшее командование, вероятно, до сих пор считает, что эта батальонно-тактическая группа до сих пор может идти в бой.

Из 70 осталось 15, но на прорыв пришлось идти

Через несколько дней после накрытия путинских вояк "Точкой У", на их месте уже находилась другая группа оккупантов. Которую также сильно растерзали украинские артиллеристы. Еще до наступления из роты в 120 человек осталось 70, однако командиры приказали остальным выдвигаться на штурм позиций ВСУ. Бой был не долгим, но успешным для защитников Украины – обратно на позиции вернулось лишь 15 захватчиков. С поля боя ни раненых, ни погибших никто не выносил. Некоторые "трехсотые" потом доползли до своих без рук и ног, но ни одного из них спасти не смогли. Офицеры на местах, сказали, что за "волю к жизни" семьи этих погибших "вероятно, наградят компенсацией" и приказали отправить тело в Россию. Все остальные "двухсотые" числятся пропавшими без вести.

После столь серьезных для подразделения потерь младший офицерский состав пытался достучаться до штаба с просьбой либо провести ротацию, либо пополнить роту людьми. Ответ был коротким: "Завтра в бой, надо взять позиции врага. Дезертиров расстреляют".

На следующий же день лейтенанты погнали остатки роты в бессмысленный прорыв. Сами же при этом остались, но сказали, что те, кто хотя бы попытается занять позиции ВСУ, будут представлены к награде и отведены в тыл. Выжило всего трое.

Лишь после столь серьезного уничтожения роты в штабе армии отреагировали. Захватчиков перебросили ближе к тылу, где разрешили отдохнуть неделю. Им обещают, что скоро война закончится, но до этого им придется идти в бой в составе других батальонно-тактических групп.

После таких "приключений" никто из тех, кто до сих пор остался жив, в свое возвращение домой не верит. Разве что в цинковом гробу, если смогут доползти до своих после ранения.