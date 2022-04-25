По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские батальонно-тактические группы, которые во второй раз забросили в Украину, восстановили свою боеспособность в основном только на бумаге. Кремлевское командование очень спешило перейти к наступлению на Донбасс, чтобы получить то, что Путин сможет назвать победой.

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Те оккупанты, которые не написали рапорт на увольнение, сразу же начали просить командование о ротации. Перед вторым выездом командиры батальонов обещали, что именно им придется всего несколько недель, ведь Москва готовит замену войск.

Наградили тех, кто много убивал

Для поддержки боевого духа генералы устроили российским захватчикам показательное награждение за выполнение задач в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Медали получили только те, кто, по мнению командования, убил много украинцев. При этом учитывали офицеры только количество убитых мирных жителей: мол, борьбу с бойцами ВСУ вели все, а уничтожение населения Украины – главный фактор для деморализации нашего государства.

Россияне говорят, что после их отправки на Донбасс риторика штабистов значительно изменилась. Отныне им говорят, что боевые действия могут продолжаться до осени, а заменить оккупационные войска некем.

Кроме того, генералы надеются, что в результате "спецоперации" Россия к осени захватит больше украинских территорий, тогда подразделения могут остаться на оккупированных территориях навсегда – обустроить военные базы и изменить место постоянной дислокации.

Личный состав батальонов ВС России от подобных перспектив не в восторге. Захватчики жалуются на моральное истощение из-за ежедневной стрельбы на протяжении более двух месяцев. При этом нелюди все же надеются, что хотя бы в июне их вернут домой для отдыха.

Вместо раненых забирали украденное

Некоторые из оккупантов также ненавидят своих сослуживцев, а также обвиняют их в гибели огромного количества военных России. В разговорах между собой солдаты говорят, что при уходе с позиций во время первого этапа вторжения "вторая армия мира" оставила тысячи россиян умирать в украинских лесах и городах.

Когда началась подготовка к отступлению, целые дивизии грузили в КамАЗы, БТРы, "Тигры" и танки украденные у гражданских вещи. При этом места для транспортировки раненых никто не покидал – их просто бросили в Украине. Спасая себя и намародеренное, россияне понесли огромные потери. При этом командиры убегали первыми, еще до объявления отступления. Теперь немало захватчиков поняло, кто есть кто в российской армии. Мол, прикрытие огнем не от кого ждать нельзя. Сослуживцы, скорее, обстреляют своих артиллерией, чем бросятся спасать "трехсотых".

Кроме того, растет и возмущение военно-политическим руководством России. Несмотря на относительную оторванного не волнует. Никаких объявлений солдатам об их вероятном участии в тушении возгораний не было, хотя обычно правительство России вовлекает в борьбу с пожарами контрактников. Теперь, судя по всему, эту работу будут поручать мобилизованным срочникам – тем, кого Путин не отправит на войну в Украину.