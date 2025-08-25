Бойцы 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго рассказали интересную историю. К ним в плен попал россиянин – и помог отбить штурм оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 66 ОМБр.

Как россиянин попал в плен и стал воевать против своих?

Оккупант шел по указанным координатам разнести воду на российские позиции. Но последняя точка на карте была уже украинской.

Силы обороны понемногу окружали россиян.

Наши штурмовики не посмотрят, на мне не написано, кто я, – украинец, поляк, грузин. Меня идут убивать свои же. Мне надо бороться за свою жизнь, мне нужно обороняться,

– объяснил он.

На украинских позициях россиянин перевязывал раненых. Один солдат ВСУ погиб, однако все остальные спаслись.

От россиян пришлось отстреливаться, поэтому оккупанту дали оружие. Он признается, что увидел в плену совсем другой мир. ВСУ кормят и не бьют пленных. И не отрывают им половые органы, как об этом говорит российская пропаганда.

"Если бы у меня были бы гранаты, я бы, конечно, себя взорвал, потому что такие страхи нам рассказывали, о зверствах, убийствах", – удивляется он.

Что россиянин рассказал о войне?

Оккупант попал на фронт ради денег. Объясняет: матери удалили обе молочные железы, поэтому он решил подзаработать ей на лечение и подписать контракт. В то же время сетует, что получил мало – всего 200 тысяч на украинские деньги. В 2025 году платят больше, особенно тем, кто из Москвы.

Интересно! Мать отнеслась к войне в Украине более реалистично, чем сын. Она пугала его, мол, тебя привезут в цинковом гробу или будешь ездить до конца жизни в кресле колесном.

В то же время сам оккупант говорит: на российском телевидении украинцев изображают как террористов. А "у террориста нет ни имени, ни веры, ничего". Поэтому он и не почувствовал, что отправляется убивать.

Россиян готовили всего месяц. Но хотя тренировались с 4 утра до 6 вечера, полезного было всего 35%.

Пленный признался: доверие к командованию потерял сразу после первого боевого задания. Люди, которые попали на войну с "цивилки", шокированы и рассказывают родным о том, что происходит.

Реалии войны таковы, что россияне убегают из госпиталей и не возвращаются в часть. Тех, кто не хочет наступать, на несколько суток бросают в "яму" без еды и воды, чтобы люди согласились воевать. Поскольку такие ситуации получили огласку, то сейчас этого стало меньше.

Войну пленный называет необоснованной и такой, которую "надо срочно заканчивать". Он призывает не подписывать контракт, а тем, кто уже воюет, советует сдаться.