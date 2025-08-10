Проблемы в российской экономике продолжают нарастать. Однако есть вопрос, когда там все же произойдет окончательный крах.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака, отметив, что российской экономике становится все сложнее выживать. Каждый пакет санкций давит на страну-агрессора.

К теме Экономика России в стагнации: Путин может прибегнуть к неожиданному решению по мобилизации

Что известно о проблемах в российской экономике?

Как отметил Кульбака, ситуацию в российской экономике можно сравнить с парусником. Он плывет себе морем, но постепенно нарастает ракушками. Чем больше их – тем труднее идти кораблю. И каждый пакет санкций – это условный слой с ракушками, который замедляет ход парусника.

Это не всегда заметно. Но там все равно есть проблемы. Приходится тратить на это деньги; искать "дружественные" валюты, с которыми можно работать; открывать и закрывать подразделения в разных странах. Приходится провозить товары серыми путями. Каждый следующий пакет санкций создает дополнительные проблемы российской экономике,

– сказал Кульбака.

К сожалению, санкции вводятся медленно. Но российской экономике становится все сложнее выживать, если говорить о нескольких годах. Фирмам не хватает ни кредитов, ни рабочих рук. В целом в России нехватка рабочей силы составляет около 1 миллиона человек.

Это очень много. Это одна из вещей, которая мешает увеличить объемы производства. Вы вкладываете деньги в экономику, но там нет свободных рук и свободных мощностей. Как дальше все будет? Это выглядит как посадка самолета, который садится в неизвестном направлении в туман. Но в целом все зависит от многих факторов,

– отметил кандидат экономических наук.

Добавим, в России прогнозируют стагнацию экономики. Среди причин – западные санкции, высокие расходы на войну, дефицит рабочих рук и т.д.