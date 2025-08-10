Об этом 24 Каналу рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака, отметив, что российской экономике становится все сложнее выживать. Каждый пакет санкций давит на страну-агрессора.

К теме Экономика России в стагнации: Путин может прибегнуть к неожиданному решению по мобилизации

Что известно о проблемах в российской экономике?

Как отметил Кульбака, ситуацию в российской экономике можно сравнить с парусником. Он плывет себе морем, но постепенно нарастает ракушками. Чем больше их – тем труднее идти кораблю. И каждый пакет санкций – это условный слой с ракушками, который замедляет ход парусника.

Это не всегда заметно. Но там все равно есть проблемы. Приходится тратить на это деньги; искать "дружественные" валюты, с которыми можно работать; открывать и закрывать подразделения в разных странах. Приходится провозить товары серыми путями. Каждый следующий пакет санкций создает дополнительные проблемы российской экономике,

– сказал Кульбака.

К сожалению, санкции вводятся медленно. Но российской экономике становится все сложнее выживать, если говорить о нескольких годах. Фирмам не хватает ни кредитов, ни рабочих рук. В целом в России нехватка рабочей силы составляет около 1 миллиона человек.

Это очень много. Это одна из вещей, которая мешает увеличить объемы производства. Вы вкладываете деньги в экономику, но там нет свободных рук и свободных мощностей. Как дальше все будет? Это выглядит как посадка самолета, который садится в неизвестном направлении в туман. Но в целом все зависит от многих факторов,

– отметил кандидат экономических наук.

Добавим, в России прогнозируют стагнацию экономики. Среди причин – западные санкции, высокие расходы на войну, дефицит рабочих рук и т.д.