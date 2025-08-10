Про це 24 Каналу розповів кандидат економічних наук Микола Кульбака, зауваживши, що російській економіці стає все складніше виживати. Кожен пакет санкцій тисне на країну-агресорку.

Що відомо про проблеми в російській економіці?

Як наголосив Кульбака, ситуацію в російській економіці можна порівняти з вітрильником. Він пливе собі морем, але поступово наростає мушлями. Чим більше їх – тим важче йти кораблю. І кожен пакет санкцій – це умовний шар з мушлями, який сповільнює хід вітрильника.

Це не завжди помітно. Але там все одно є проблеми. Доводиться витрачати на це гроші; шукати "дружні" валюти, з якими можна працювати; відкривати та закривати підрозділи в різних країнах. Доводиться провозити товари сірими шляхами. Кожен наступний пакет санкцій створює додаткові проблеми російській економіці,

– сказав Кульбака.

На жаль, санкції вводяться повільно. Але російській економіці стає все складніше виживати, якщо говорити про кілька років. Фірмам не вистачає ні кредитів, ні робочих рук. Загалом в Росії нестача робочої сили становить близько 1 мільйона осіб.

Це дуже багато. Це одна з речей, яка заважає збільшити обсяги виробництва. Ви вкладаєте гроші в економіку, але там немає вільних рук та вільних потужностей. Як далі все буде? Це виглядає як посадка літака, який сідає в невідомому напрямку в туман. Але загалом все залежить від багатьох факторів,

– зазначив кандидат економічних наук.

Додамо, в Росії прогнозують стагнацію економіки. Серед причин – західні санкції, високі витрати на війну, дефіцит робочих рук тощо.