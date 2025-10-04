Среди россиян, которые сидят в чате "Рулетка", 90% полностью поддерживают войну против Украины. Сторонники так называемой "сво" рассказывают, что в основном доверяют телевидению и изредка читают телеграмм-каналы.

В частности, жители России кричат о якобы "нападении Украины", "войне с Западом" и так далее. Историк, блогер, автор ютуб-канала VOX VERITATIS Виталий Дрибница в эфире 24 Канала рассказал, как россияне объясняют вторжение в Украину.

О чем рассказывают россияне?

Виталий Дрибница отметил, что когда он общается с россиянами, то очень часто у них на фоне включен телевизор, где идут программы путинских пропагандистов. Предложения поискать информацию и обсудить в основном жители России воспринимают негативно. Российскому менталитету присуще не уметь анализировать информацию и доверять телевизору.

Достаточно молодой человек начинал мне рассказывать о нацизме, Степане Бандере и так далее. Он зашел в чат ChatGPT. Но дело в том, что он в гуманитарных вещах на сегодня работает довольно слабо. Таких людей, которые по моей просьбе зашли в искусственный интеллект и начали искать какую-то информацию, единицы,

– сказал он.

В целом в России поддерживают агрессивную войну против Украины и Владимира Путина, активно об этом рассказывают. Однако после деоккупации Херсона и начала Курской операции россияне не хотели обсуждать "сво". Последний месяц наблюдается такая же ситуация. Возможно, это связано с атаками Украины на НПЗ и другие объекты на территории России.

Как правило, во всех случаях у них войну "развязывает Украина". У них есть еще несколько вариантов. Либо это "Украина с Майдана начала нападать на Россию". Или Украина "напала" на так называемые "ДНР" и "ЛНР" в 2022 году, а они как вспомогательная сила. Часть говорит, что воюют с каким-то "коллективным Западом". Некоторые уточняют названия стран,

– сказал блогер.

По его словам, если спросить у россиян, почему в Кремле не объявляют состояние войны, если на Россию "напали", то их аргументы – "не хотим", "не считаем нужным" или вообще выключаются.

В целом среди тем, которые больше всего затрагивают жителей России – это "нападение Украины". В то же время ни один россиянин не может назвать дату, год, территорию, на которую "напала" Украина.

Если говорится об истории, то самая болезненная тема для них – это Степан Бандера. Они не могут жить без упоминания о нем. Потому что для них это символ независимой Украины, а они не признают украинцев как нацию.

Российская пропаганда: последние новости