В последнее время центральной темой российской пропаганды стали мирные переговоры и возобновление контактов Трампа и Путина. Прокремлевские СМИ пытаются добиться уступок, которые ослабили бы Украину и раскололи единство Запада.

Пропаганда активно действует на страны Евросоюза, в том числе и на Польшу, пытаясь подорвать общественную поддержку помощи Украине. Особую роль в этом играет издание Myśl Polska.

Какие пропагандистские нарративы распространяют в Польше?

Так, издание Myśl Polska пытается дискредитировать законную критику российской агрессии и выдать ее за "русофобию".

В редакционной статье "Русофобия сбивает с курса" польские элиты обвиняются в чрезмерной реакции на такие слова, как "мирные переговоры" и "нормализация отношений", которые автор подает как разумные концепции, искаженные иррациональной враждебностью к Москве. Редакция пытается показать оппозицию к агрессии России как эмоциональную и безосновательную, а уступки Москвы считает прагматичными.

Некоторые заголовки этого же издания изображают Путина как рационального деятеля, а европейских лидеров как истеричных. Например, в статье "Фрустрированный Эммануэль Макрон" французского лидера пытаются показать как "военного подстрекателя", что расстроен заключением соглашения без него.

Myśl Polska также критикует стратегический дискурс самой Польши. В статье "Польша не хочет диалога с Беларусью" Варшаву освещается как упрямая и недальновидная из-за своей политики к соседу – полностью забывая о роли Беларуси в войне против Украины.

Редакционная статья Пшемыслава Пиасты "Хетты из национального движения" напрямую атакует внутренние голоса, которые предупреждают об агрессии России. Он осуждает тех, кто бьет тревогу, как виновных в "бездумной русофобии" – хотя единственное, что они сделали, так это предупредили об угрозе, поступающей из России.

Пшемыслав Пиаста последовательно выступает против политики, которая усиливает военный союз Польши с НАТО. В своих редакционных статьях и публичных заявлениях он неоднократно критикует участие Польши в инициативах под эгидой НАТО, утверждает, что такая политика провоцирует ненужную конфронтацию с Россией.

Эти статьи иллюстрируют, как редакция Myśl Polska распространяет прокремлевские нарративы:

Делегитимизация оппозиции к России (представление ее как истерии или русофобии).

Подрыв авторитета европейских лидеров при одновременном положительном/нейтральном освещении Путина.

Перекладывание вины с Москвы на Варшаву и западные институции.

Превращение России в рационального партнера в многополярном мире, а не в агрессора.

Что известно о пропаганде России в Польше?