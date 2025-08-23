Останнім часом центральною темою російської пропаганди стали мирні переговори та поновлення контактів Трампа і Путіна. Прокремлівські ЗМІ намагаються добитися поступок, що послабили б Україну та розколоти єдність Заходу.

Пропаганда активно діє на країни Євросоюзу, в тому числі й на Польщу, намагаючись підірвати громадську підтримку допомоги Україні. Особливу роль у цьому відіграє видання Myśl Polska.

Які пропагандистські наративи поширюють у Польщі?

Так, видання Myśl Polska намагається дискредитувати законну критику російської агресії та видати її за "русофобію".

У редакційній статті "Русофобія збиває з курсу" польські еліти звинувачуються в надмірній реакції на такі слова, як "мирні переговори" та "нормалізація відносин", які автор подає як розумні концепції, спотворені ірраціональною ворожістю до Москви. Редакція намагається показати опозицію до агресії Росії як емоційну та безпідставну, а поступки Москви вважає прагматичними.

Деякі заголовки цього ж видання зображують Путіна як раціонального діяча, а європейських лідерів як істеричних. Наприклад, у статті "Фрустрований Еммануель Макрон" французького лідера намагаються показати як "воєнного підбурювача", що засмучений укладанням угоди без нього.

Myśl Polska також критикує стратегічний дискурс самої Польщі. У статті "Польща не хоче діалогу з Білоруссю" Варшаву висвітлюється як вперта і недалекоглядна через свою політику до сусіда – повністю забуваючи про роль Білорусі у війні проти України.

Редакційна стаття Пшемислава Піасти "Хетти з національного руху" безпосередньо атакує внутрішні голоси, які попереджають про агресію Росії. Він засуджує тих, хто б'є на сполох, як винних у "бездумній русофобії" – хоча єдине, що вони зробили, так це попередили про загрозу, що надходить з Росії.

Пшемислав Піаста послідовно виступає проти політики, яка посилює військовий союз Польщі з НАТО. У своїх редакційних статтях та публічних заявах він неодноразово критикує участь Польщі в ініціативах під егідою НАТО, стверджує, що така політика провокує непотрібну конфронтацію з Росією.

Ці статті ілюструють, як редакція Myśl Polska поширює прокремлівські наративи:

Делегітимізація опозиції до Росії (представлення її як істерії або русофобії).

Підрив авторитету європейських лідерів при одночасному позитивному/нейтральному висвітленні Путіна.

Перекладання провини з Москви на Варшаву та західні інституції.

Перетворення Росії на раціонального партнера в багатополярному світі, а не на агресора.

Що відомо про пропаганду Росії у Польщі?