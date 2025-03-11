Сообщает 24 Канал со ссылкой на Insight News.
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Какие типичные пророссийские нарративы на польскоязычных сайтах
Аналитики отмечают, что проанализированные сайты распространяют стандартный набор нарративов, которые характерны для российской пропаганды. В частности авторы на этих ресурсах обвиняют в войне США и НАТО, а не Россию. Также они оправдывают российскую агрессию говоря об угрозе со стороны Украины и НАТО, изображают Киев как марионетку США, а войну – как прокси-конфликт НАТО и Байдена.
Значительный акцент в таких публикациях делают на дискредитации Украины и украинцев, в частности президента Украины Владимира Зеленского и украинских граждан в Польше. Кроме того, распространяется нарратив о том, что в Украине действует нацистский режим.
Некоторые сайты пошли еще дальше и дополняют украинофобские материалы антисемитскими публикациями и распространяют глобальные теории заговора, утверждая, что Украину якобы намеренно уничтожают для переселения туда евреев.
Интересно, что Россия в таких публикациях не осуждается, а наоборот, подается в положительном свете, а ее достижения на фронте преувеличиваются. В то же время помощь Украине критикуется, а сама Украина подается как страна, что все проиграла.
Основные пророссийские польские новостные ресурсы
Анализ наиболее популярных новостных тем свидетельствует о том, что пророссийские структуры пытаются влиять на сознание поляков.
Топ-10 пророссийских польских новостных сайтов:
- bumerangmedia.com
- magnapolonia.org
- marucha.wordpress.com
- myslpolska.info
- neon24.net
- ocenzurowane.pl
- pravda-pl.com
- voltairenet.org
- wolnemedia.net
- zaprasza.net
Напомним, что ранее хакерам удалось получить доступ к почте Тамары Гурулевой, жене российского пропагандиста Андрея Гурулева. Оказалось, что она также активно участвует в "промывке" мозгов, но среди детей.