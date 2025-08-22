Зачем Путин в эту войну ввязался? – россиянка сорвала пропагандистский сюжет на кладбище
- В российском Орле во время съемок пропагандистского сюжета о "героях спецоперации" местная женщина выразила возмущение по поводу бессмысленных смертей оккупантов в Украине и поставила под сомнение смысл войны, которую развязал Кремль.
- Женщина заявила, что Путин "ввязался" в войну, теряется генофонд, и высказалась против "жертв спецоперации", что было вырезано из эфира пропагандистами.
В российском Орле пропагандисты пытались снять сюжет о "героях спецоперации". Однако прямо на кладбище их перебила местная женщина.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В российском городе Орел произошел показательный инцидент во время съемок сюжета о погибших оккупантах в Украине.
Россиянка в России назвала бессмысленными смерти оккупантов в Украине
Местная женщина прямо на кладбище подошла к камере и открыто пожаловалась на потери армии России и поставила под сомнение смысл кровавой войны, которую развязал Кремль.
Женщина перебила пропагандистов, которые снимали сюжет о "жертвах спецоперации". Увидев журналистов с микрофоном, она начала эмоционально возмущаться.
Зачем в эту войну ввязался наш Путин? Столько людей погибло. Генофонд теряем. А взамен к нам приезжают узбеки, киргизы – они не работают, деньги берут неизвестно где,
– сказала она.
Россиянка добавила, что ее родственник также служит в рядах армии оккупантов и уже получил ранения.
Пропагандистская ведущая за кадром попыталась сгладить ситуацию и повторила знакомый тезис, мол, "если бы не мы, то война пришла бы к нам". Однако спорить с женщиной не стала, ведь даже в кремлевских сюжетах теперь звучит формулировка, что Путин якобы не "начал", а "ввязался" в войну. Это типичный российский нарратив, который пытается снять с Кремля ответственность и переложить ее на Запад.
Впрочем, самое главное – в своей речи россиянка признала бессмысленность смертей оккупантов и прямо заявила о ненужности "жертв спецоперации". Именно этот момент и вырезали пропагандисты из эфира. Полная версия видео появилась благодаря российскому оппозиционному каналу "Дождь", хотя даже он показал сокращенный отрывок.
Россиянка жалуется на Путина: смотреть видео
Этот случай еще раз демонстрирует истинные настроения в российском обществе: даже среди тех, кто верит в пропагандистские клише о "защите от Запада", растет недовольство войной и лично Путиным. Также красноречивым является откровенно пренебрежительное отношение к другим нациям, которое женщина выразила в эмоциях.