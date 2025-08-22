У російському Орлі пропагандисти намагалися зняти сюжет про "героїв спецоперації". Однак прямо на кладовищі їх перебила місцева жінка.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. У російському місті Орел стався показовий інцидент під час зйомок сюжету про загиблих окупантів в Україні.

Читайте також Фейк про 1,7 мільйона загиблих і зниклих військових ЗСУ: яка мета російської пропаганди

Росіянка у Росії назвала безглуздими смерті окупантів в Україні

Місцева жінка просто на кладовищі підійшла до камери й відкрито поскаржилася на втрати армії Росії та поставила під сумнів сенс кривавої війни, яку розв’язав Кремль.

Жінка перебила пропагандистів, які знімали сюжет про "жертв спецоперації". Побачивши журналістів із мікрофоном, вона почала емоційно обурюватися.

Навіщо в цю війну вплутався наш Путін? Стільки людей загинуло. Генофонд втрачаємо. А натомість до нас приїжджають узбеки, киргизи – вони не працюють, гроші беруть невідомо де,

– сказала вона.

Росіянка додала, що її родич також служить у лавах армії окупантів і вже отримав поранення.

Пропагандистська ведуча за кадром спробувала згладити ситуацію й повторила знайому тезу, мовляв, "якби не ми, то війна прийшла б до нас". Проте сперечатися з жінкою не стала, адже навіть у кремлівських сюжетах тепер звучить формулювання, що Путін нібито не "почав", а "вв’язався" у війну. Це типовий російський наратив, який намагається зняти з Кремля відповідальність і перекласти її на Захід.

Втім, найголовніше – у своїй промові росіянка визнала безглуздість смертей окупантів і прямо заявила про непотрібність "жертв спецоперації". Саме цей момент і вирізали пропагандисти з ефіру. Повна версія відео з’явилася завдяки російському опозиційному каналу "Дождь", хоча навіть він показав скорочений уривок.

Росіянка скаржиться на Путіна: дивитися відео

Цей випадок ще раз демонструє справжні настрої в російському суспільстві: навіть серед тих, хто вірить у пропагандистські кліше про "захист від Заходу", зростає невдоволення війною та особисто Путіним. Також промовистим є відверто зневажливе ставлення до інших націй, яке жінка висловила в емоціях.