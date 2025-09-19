Кремль проводит координированную информационную кампанию, направленную на запугивание Финляндии. Ранее Москва использовала подобную тактику для обоснования своей агрессии против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как чиновники Кремля угрожают Финляндии?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 18 сентября, что Финляндия якобы потеряла "нейтральный лоск" и находится в состоянии реваншизма.

Специальный представитель президента России Сергей Иванов, который входит в ближайшее окружение Путина, заявил в тот же день, что российско-финские отношения "практически не существуют" и не улучшатся в ближайшее время, поскольку Финляндия является членом НАТО и "активно призывает к усилению восточной границы".

Иванов также утверждал, что население Финляндии якобы недовольно правительством страны, а отсутствие российских туристов привело к "депопуляции" и ослаблению экономики юго-восточной Финляндии.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы России Алексей Чепа аналогично заявил, что членство Финляндии в НАТО заставило россиян прекратить покупку недвижимости и посещение страны, что также привело к "депопуляции".

Государственные российские СМИ, в частности ТАСС, активно распространяли заявления Лаврова, Иванова и Чепы.

По словам аналитиков, сходство формулировок в заявлениях Иванова и Чепы, а также активное распространение их комментариев в СМИ, свидетельствует о скоординированной информационной кампании Кремля, направленную на Финляндию.

Высокопоставленные чиновники Кремля в последние недели усилили угрозы в адрес Финляндии, используя язык, повторяющий фальшивые аргументы Кремля для оправдания вторжения в Украину,

– говорится в отчете.

Сейчас аналитики считают, что методы, которые Россия использует для запугивания НАТО, повторяют информационную тактику, которую она ранее применяла для обоснования своей агрессии против Украины.

